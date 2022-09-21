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Чемпионат мира по футболу 2022

Бывший президент «Локомотива» раскритиковал отстранение России от Евро-2024

 
21 Сентября 2022 • 21:30 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 17:00

Экс-руководитель столичного «Локомотива» Николай Наумов поделился своим мнением относительно отстранения российской сборной от участия в чемпионате Европы - 2024.

«Недопуск России на жеребьёвку не стал для меня неожиданностью. Я даже одного процента не давал, что УЕФА что-то решит в нашу пользу. Видно, они полностью политизированы», – заявил бывший президент «железнодорожников» изданию «Чемпионат». Также он отметил, что не знает, как долго продлится дисквалификация российской команды. По его словам, она может растянуться более чем на пять-шесть лет. Решение УЕФА об отстранении сборной Наумов назвал «позорным явлением».

Напомним, что о пропуске подопечными Валерия Карпина континентального первенства стало известно из вчерашнего пресс-релиза РФС.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Наумов евро-2024
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