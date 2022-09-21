Дешам рассказал о перспективах Жиру сыграть на ЧМ-2022

Наставник французской национальной команды Дидье Дешам рассказал о перспективах Оливье Жиру поехать на предстоящий ЧМ-2022 в Катаре.

«Что может сделать Жиру, чтобы убедить меня? Ему не нужно меня убеждать, он знает, что я думаю. Я не собираюсь возвращаться к этому, повторять то, что я говорил в отношении статусности игроков», – рассказал L’Equipe чемпион мира в статусе игрока и тренера.

Напомним, что на победном мундиале в России Жиру был стабильным игроком основы в системе Дешама, хоть и ни разу не отличился.

На счету Оливье 48 голов в 112 матчах за национальную команду. В списке бомбардиров французской сборной игрок «Милана» уступает только Тьерри Анри.

