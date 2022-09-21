​KFC извинилась перед Мбаппе

Вице-президент компании KFC Ален Бераль раскритиковал Килиана Мбаппе, назвав поведение нападающего сборной Франции капризным.

Во французском филиале KFC извинились перед Мбаппе за слова Бераля.

«Это личное мнение человека, которое никак не отражает позицию компании. Партнёрство с Французской федерацией футбола всегда было для нас предметом гордости», - говорится в заявлении KFC, которое приводит на своих страницах L’Equipe.

Ранее появлялась информация о том, что Килиан Мбаппе чувствует себя некомфортно, когда рекламирует продукты быстрого питания. Форвард настраивал на пересмотре своих имиджевых прав Французской федерацией футбола.