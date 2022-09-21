​«Матч ТВ» покажет матч сборной России против Кыргызстана

В ближайшую субботу, 24 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч против Кыргызстана. Увидеть эту игру можно будет на «Матч ТВ» - федеральный канал организует прямую трансляцию, о чём было объявлено.

Матч Кыргызстан – Россия стартует в Бишкеке в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 17:00.

В настоящий момент сборная России под руководством Валерия Карпина готовится к матчу против Кыргызстана на базе в Новогорске.

Напомним, что в ближайшее время российская сборная из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сможет проводить только товарищеские матчи.