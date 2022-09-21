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Чемпионат мира по футболу 2022

​Газзаев высказался о том, как нужно добиваться снятия футбольных санкций с России - тренер привёл пример Англии

 
21 Сентября 2022 • 16:41 Комментировать

Известный тренер Валерий Газзаев высказался на тему санкций УЕФА и ФИФА, в условиях которых продолжает жить российский футбол. Накануне было объявлено, что в процессе жеребьёвки отбора на чемпионат Европы - 2024 сборной России не будет.

По мнению Газзаева, добиваться снятия футбольных санкций с России нужно в несколько этапов.

«Нужно идти к цели поэтапно: для начала сделать предложение, чтобы допустили национальную сборную к участию в отборе на чемпионат мира и Европы, а уже потом добиваться возвращения клубов», - высказался Газзаев, чьи слова приводит sport24.

Газзаев привёл в пример случай, когда сборная Англии в 1980-х годах добилась участия в международных матчах при дисквалификации английского футбола сроком на пять лет.

Отметим, что санкции УЕФА в отношении российского футбола являются бессрочными – они будут действовать до дальнейшего уведомления.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Газзаев РФС
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