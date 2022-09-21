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Чемпионат мира по футболу 2022

​Иммобиле объяснил, почему остался в сборной Италии

 
21 Сентября 2022 • 16:18 Комментировать

Ожидалось, что нападающий Чиро Иммобиле завершит выступления за сборную Италии после непопадания команды на чемпионат мира. Тем не менее, футболист остался. Теперь Иммобиле высказался на этот счёт.

«Я обдумал всё, что произошло после неудачи в отборе на чемпионат мира. Я понял, что могу ещё многое дать сборной Италии. Следующий чемпионат мира ещё далеко, но я уверен, что если я буду в хорошей форме, то смогу многое предложить сборной. Я поговорил об этом со своей семьёй и решил продолжать», - сказал Иммобиле, чьи слова на своих страницах приводит Tutto Mercato Web.

Напомним, что сборная Италии пропустит уже второй чемпионат мира подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Чиро Иммобиле
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