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Чемпионат мира по футболу 2022

​Капелло отреагировал на отстранение сборной России от Евро-2024

 
21 Сентября 2022 • 15:15 Комментировать

Накануне стало известно о том, что сборная России не будет участвовать в жеребьёвке отбора на чемпионат Европы 2024 года и, таким образом, пропустит ближайший континентальный футбольный форум. Комментарий на этот счёт дал известный итальянский тренер Фабио Капелло, который в своё время работал с российской национальной командой.

«Для игроков сборной России это большая проблема», - высказался Капелло, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в обозримом будущем сборная России будет проводить исключительно товарищеские игры. Так, 24 сентября, команда Валерия Карпина сыграет с Кыргызстаном.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Сборная России евро-2024
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