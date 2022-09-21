​Капелло отреагировал на отстранение сборной России от Евро-2024

Накануне стало известно о том, что сборная России не будет участвовать в жеребьёвке отбора на чемпионат Европы 2024 года и, таким образом, пропустит ближайший континентальный футбольный форум. Комментарий на этот счёт дал известный итальянский тренер Фабио Капелло, который в своё время работал с российской национальной командой.

«Для игроков сборной России это большая проблема», - высказался Капелло, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в обозримом будущем сборная России будет проводить исключительно товарищеские игры. Так, 24 сентября, команда Валерия Карпина сыграет с Кыргызстаном.