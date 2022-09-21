Комличенко прокомментировал отстранение сборной от Евро-2024

Форвард «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал отстранение российской сборной от Евро-2024.

«Отстранение от Евро было ожидаемо. Обидно, конечно, но будем продолжать тренироваться. Мы не то, что привыкшие, но уже были в такой ситуации», – заявил игрок в интервью Sport24. Также футболист отметил, что мотивацией для него станет попадание в национальную команду.

Напомним, что Комличенко вызван в стан сборной России. Подопечные Валерия Карпина 24 сентября встретятся с Киргизией в Бишкеке. Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени.

