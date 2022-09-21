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Чемпионат мира по футболу 2022

«УЕФА боится»: Шалимов прокомментировал недопуск России к Евро-2024

 
21 Сентября 2022 • 11:27 Комментировать

Бывший главный тренер «Краснодара» и екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов высказался насчет недопуска сборной России к чемпионату Европы 2024 года.

«УЕФА - это политическая история. УЕФА боится, как и другие спортивные федерации. По срокам пока непонятно, когда вернут российский футбол», - приводятся слова специалиста на сайте телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что континентальный турнир 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее сборную России исключили из стыковых матчей чемпионата мира - 2022, а также не допустили к участию в Лиге наций. Данное решение было принято совместно ФИФА и УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Шалимов евро-2024
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