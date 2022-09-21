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Чемпионат мира по футболу 2022

Геркус предложил сборной России перейти в Азию

 
21 Сентября 2022 • 10:19 Комментировать

Футбольный функционер Илья Геркус, ныне занимающий пост президента московского «Торпедо», прокомментировал отстранение сборной России от участия в отборочном цикле чемпионата Европы – 2024.

«Интересно, может всe-таки сейчас мы рассмотрим переход в Азиатскую конфедерацию?» - гласит сообщение Геркуса в социальных сетях.

Напомним, что чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее российскую сборную исключили из стыков чемпионата мира 2022, а также не допустили к участию в Лиге наций. Это решение было принято совместно ФИФА и УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Илья Геркус евро-2024
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