Геркус предложил сборной России перейти в Азию

Футбольный функционер Илья Геркус, ныне занимающий пост президента московского «Торпедо», прокомментировал отстранение сборной России от участия в отборочном цикле чемпионата Европы – 2024.

«Интересно, может всe-таки сейчас мы рассмотрим переход в Азиатскую конфедерацию?» - гласит сообщение Геркуса в социальных сетях.

Напомним, что чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее российскую сборную исключили из стыков чемпионата мира 2022, а также не допустили к участию в Лиге наций. Это решение было принято совместно ФИФА и УЕФА.