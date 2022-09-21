Булыкин: «Все ожидали, что быстро нас не вернут»

Экс-нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на отстранение сборной России от жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

«Плюс‑минус все ожидали, что быстро нас не вернут. И пока такая международная ситуация, то наш спорт будет исключаться отовсюду», - приводит слова Булыкина сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что у сборной России запланирован товарищеский поединок на ближайший уик-энд. Подопечным Валерия Карпина будет противостоять национальная команда Кыргызстана. Спарринг пройдет в Бишкеке 24 сентября.