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Чемпионат мира по футболу 2022

Капитан сборной Украины Ярмоленко призвал изолировать российский футбол

 
21 Сентября 2022 • 09:00 Комментировать

Вингер и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко во время пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги наций против Шотландии высказался относительно российского футбола.

«Российский футбол нужно изолировать от мира. Все игроки сборной хотят, чтобы Россию наказали как можно сильнее. Буду рад, если их исключат из всех турниров», - заявил украинский полузащитник.

Напомним, что сборную России отстранили от жеребьевки отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года.

В субботу, 24 сентября, подопечные Валерия Карпина проведут первый матч после длительного перерыва. Россия сыграет спарринг с командой Кыргызстана.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Украины Андрей Ярмоленко евро-2024
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