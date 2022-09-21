Дасаев рассказал, как относится к недопуску России к Евро-2024

Экс-голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался о недопуске национальной команды России к чемпионату Европы 2024 года.

«Считаю это решение неправильным и плохо отношусь к ФИФА и УЕФА. Когда мы вернемся к турнирам? Трудно говорить в такой ситуации. Я недоволен», - передает слова Дасаева «Матч ТВ».

Напомним, что накануне было объявлено о том, что УЕФА запретил сборной России принимать участие в жеребьевке континентального турнира.

Сборная России ближайший матч проведет против Кыргызстана. Товарищеская встреча состоится 24 сентября в Бишкеке.