Чалов высказался о недопуске сборной России к Евро-2024

Форвард московского ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов отреагировал на недопуск национальной команды к жеребьевке квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024.

«Расстроены. Мы - футболисты, хотим играть в футбол. Это, наверное, было ожидаемо. Готовимся к игре с Кыргызстаном», - передает слова нападающего «Спорт-экспресс».

Напомним, что товарищеский поединок между сборными Кыргызстана и России состоится в Бишкеке 24 сентября.

На ноябрь у подопечных Валерия Карпина запланирован спарринг против национальной команды Ирана. Также обсуждается проведение контрольного матча с Боснией и Герцеговиной.