Чалов высказался о недопуске сборной России к Евро-2024

Форвард московского ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов отреагировал на недопуск национальной команды к жеребьевке квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024.
«Расстроены. Мы - футболисты, хотим играть в футбол. Это, наверное, было ожидаемо. Готовимся к игре с Кыргызстаном», - передает слова нападающего «Спорт-экспресс».
Напомним, что товарищеский поединок между сборными Кыргызстана и России состоится в Бишкеке 24 сентября.
На ноябрь у подопечных Валерия Карпина запланирован спарринг против национальной команды Ирана. Также обсуждается проведение контрольного матча с Боснией и Герцеговиной.
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