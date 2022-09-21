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Петржела - об отстранении от Евро-2024: «Сборная России никому не нужна»

 
21 Сентября 2022 • 07:53 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 17:00

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу недопуска сборной России к участию в жеребьевке отборочной стадии чемпионата Европы – 2024.

«Сборная России никому не нужна. Это катастрофа. Российская сборная - очень сильная команда. Мне очень жалко. Но со сборной Россией никто не хочет играть», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что из-за международного бана сборная России может проводить только товарищеские поединки. Ближайший из них состоится в грядущий уик-энд. Подопечные Валерия Карпина в субботу, 24 сентября, встретятся с национальной командой Кыргызстана.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Властимил Петржела евро-2024
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