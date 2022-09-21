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Чемпионат мира по футболу 2022

Лещенко - о бане сборной России: «Надежда поехать на Евро-2024 умерла давно»

 
21 Сентября 2022 • 07:45 Комментировать

Народный артист РСФСР и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал новость об отстранении сборной России от чемпионата Европы – 2024.

«Надежда умерла уже давно. Клянусь, что мне нечего сказать. Грустно. Печально», - передает Лещенко «РБ Спорт».

Напомним, что из-за дисквалификации сборная России не смогла побороться за путевку на чемпионат мира – 2022, который стартует через два месяца в Катаре.

Подопечным Валерия Карпина ничего не остается, как проводить товарищеские поединки. Ближайший контрольный матч национальная команда России сыграет с Кыргызстаном. Встреча состоится в Бишкеке 24 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России евро-2024 Лев Лещенко
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