Лещенко - о бане сборной России: «Надежда поехать на Евро-2024 умерла давно»

Народный артист РСФСР и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал новость об отстранении сборной России от чемпионата Европы – 2024.

«Надежда умерла уже давно. Клянусь, что мне нечего сказать. Грустно. Печально», - передает Лещенко «РБ Спорт».

Напомним, что из-за дисквалификации сборная России не смогла побороться за путевку на чемпионат мира – 2022, который стартует через два месяца в Катаре.

Подопечным Валерия Карпина ничего не остается, как проводить товарищеские поединки. Ближайший контрольный матч национальная команда России сыграет с Кыргызстаном. Встреча состоится в Бишкеке 24 сентября.