Дебютант сборной Франции Фофана надеется поехать на ЧМ-2022

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана, получивший дебютный вызов в сборную Франции, заявил о намерении поехать вместе с национальной командой на чемпионат мира – 2022.

«Я очень горжусь этим, для меня путь в сборную был очень долгим. Но я никогда не терял надежды. ЧМ-2022? Пару недель назад даже не рассчитывал, что попаду в сборную страны, но если меня вызовут и в следующий раз, то мои шансы явно повысятся», - передает слова футболиста пресс-служба ФИФА.

Напомним, что в конце текущего месяца сборная Франции проведет два матча Лиги наций – против Австрии и Дании. После четырех туров «трёхцветные» занимают последнее место в своей группе.