Сборная Мексики отказалась от Чичарито и Велы

Звездные нападающие Карлос Вела и Хавьер Эрнандес, известный многим как Чичарито, не примут участия в грядущем чемпионате мира – 2022. Такое решение принял главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино.

Как отмечает Goal.com, аргентинский специалист не рассчитывает на представителей МЛС и не вызвал их на сентябрьский тренировочный сбор. В ближайшее время команда проведет контрольные встречи с Перу и Колумбией.

ЧМ-2022 стартует в Катаре во второй половине ноября. Сборная Мексики на групповой стадии соревнований встретится с командами Аргентины, Польши и Саудовской Аравии.