Роналду раскрыл свои планы в сборной Португалии

Звездный форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду поведал о своих планах в национальной команде страны.

«Я намерен быть частью сборной еще несколько лет. У меня по-прежнему большие амбиции. Моя мотивация зашкаливает, поэтому не собираюсь завершать международную карьеру. Впереди у нас чемпионат мира, затем я хочу выступить на чемпионате Европы – 2024», - передает слова 37-летнего бомбардира Renascenca.

Криштиану выступает за национальную сборную Португалии с 2003 года. Нападающий принял участие в 189 поединках, в которых записал на свой счет 117 забитых мячей.