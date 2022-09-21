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Чемпионат мира по футболу 2022

Роналду раскрыл свои планы в сборной Португалии

 
21 Сентября 2022 • 06:52 Комментировать

Звездный форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду поведал о своих планах в национальной команде страны.

«Я намерен быть частью сборной еще несколько лет. У меня по-прежнему большие амбиции. Моя мотивация зашкаливает, поэтому не собираюсь завершать международную карьеру. Впереди у нас чемпионат мира, затем я хочу выступить на чемпионате Европы – 2024», - передает слова 37-летнего бомбардира Renascenca.

Криштиану выступает за национальную сборную Португалии с 2003 года. Нападающий принял участие в 189 поединках, в которых записал на свой счет 117 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Сборная Португалии евро-2024
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