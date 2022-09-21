Стал известен возможный стартовый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022

Сборная Бразилии проводит тренировочный сбор перед товарищескими поединками в преддверии чемпионата мира – 2022, который стартует в Катаре во второй половине ноября.

Как стало известно журналистам Globo, наставник национальной команды Тите уже практически определился со стартовым составом команды и активно его наигрывает. Специалист отдает предпочтение следующим игрокам: Алиссон, Милитао, Маркиньос, Силва, Теллес, Каземиро, Пакета, Рафинья, Неймар, Винисиус, Ришарлисон.

Послезавтра, 23 сентября, сборная Бразилии проведет товарищескую встречу с Ганой, а спустя несколько дней встретится с Тунисом.