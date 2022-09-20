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Чемпионат мира по футболу 2022

Гришин: «Наверное, надо начинать омоложение сборной»

 
20 Сентября 2022 • 23:14 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА Александр Гришин считает, что санкции против российского футбола и российской сборной в частности, должны дать толчок к омоложению состава.

Последний, самый свежий повод - решение УЕФА не допустить российскую сборную к участию в квалификации Евро-2024.

- В 2024 году некоторые члены коллектива уже достигнут солидного по футбольным меркам возраста и не факт, что они будут конкурентоспособны к 2026 году, - цитирует Гришина RT.

Жеребьевка квалификационных групп Евро-2024 пройдет девятого октября. В ней примут участие 53 национальные европейские команды.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва УЕФА Александр Гришин евро-2024
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