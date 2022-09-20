Игнатьев: «Негативно отношусь к решению УЕФА»

Главной футбольной новостью дня стало решение УЕФА «прокатить» сборную России мимо квалификации к чемпионату Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября. Свое мнение по этому поводу выразил Борис Игнатьев - бывший тренер сборной России. Он считает, что УЕФА совершает ошибку, но это - ожидаемся, предсказуемая ошибка.

- Негативно воспринял решение УЕФА не допустить сборную России к жеребьевке Евро-2024. Но ожидал такого развития ситуации — судя по происходящему вокруг, отношению к нашему футболу. Было понятно, что на данном этапе ждать послаблений не приходилось, - цитирует слова Игнатьева RT.