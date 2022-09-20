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Чемпионат мира по футболу 2022

Ловчев посоветовал Клоппу вспомнить 1945 год

 
20 Сентября 2022 • 21:56 Комментировать (2)

Бывшего футболиста сборной СССР и московского «Спартака» Евгения Ловчева расстроили новости об отстранении российской сборной от участия в жеребьевке Евро-2024.

Двойные стандарты здесь прямо-таки цветут - напомним, что у Турции есть территориальный конфликт с членом ЕС, Грецией, по поводу Кипра, и турецкую республику Северный Кипр не признает решительно никто из представителей ЕС.

И ситуация эта не меняется уже почти полвека, но, конечно же, сборную Турции по футболу в это никто не впутывает, она спокойно себе везде играет, а сборная России... Эта несправедливость очень напрягает Ловчева.

- Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — немец. Когда финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт‑Петербурга, то он сказал, что Россию надо наказать. Хочется ему сказать: «А ты какой национальности? Ты немец. Вы перед всем миром всю оставшуюся жизнь должны стоять на коленях». А он стоит и рассуждает, что Россию надо наказать. Это вас надо наказать за 45–й год. Мне совершенно очевидно, что эти люди неадекватные, - цитирует Ловчева телеканал «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Евгений Ловчев Юрген Клопп
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Комментарии (2)
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Alex1972
20 Сентября 2022 в 22:03
Во всём виноват клоп...
ингерман
20 Сентября 2022 в 22:01
ай.. можем павтариц.. А-ха-ха-ха! )))
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