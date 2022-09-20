Юран: «Решение УЕФА не удивило»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал отстранение сборной России от участия в чемпионате Европы-2024.

«Решение УЕФА не удивило — оно было предсказуемо. Если нам на чемпионат мира не разрешили, то и с Евро ситуация была предсказуема», цитирует Юрана «Чемпионат».

По словам специалиста, его расстраивает такое решение, ведь спорт должен быть вне политики, но все происходит наоборот.

Напомним, сегодня, 20 сентября, стало известно о том, что сборная России не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европвы-2024, финальный турнир которого пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.