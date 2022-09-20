Гришин: Сборной России нужно продолжать проводить товарищеские матчи

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил о том, что сборной России необходимо проводить товарищеские матчи.

«Безусловно, нужно продолжать проводить товарищеские матчи, оставаться активными. В сентябре сборная России сыграет с Киргизией, в будущем эту практику необходимо продолжать», — приводит слова Гришина RT.

Эксперт считает, что можно заняться омоложением состава, потому что в 2024 году игроки достигнут приличного футбольного возраста, и они могут быть неконкурентоспособными к 2026 году.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Киргизии состоится 24 сентября.