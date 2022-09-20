Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Гришин: Сборной России нужно продолжать проводить товарищеские матчи

 
20 Сентября 2022 • 21:28 Комментировать (2)

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил о том, что сборной России необходимо проводить товарищеские матчи.

«Безусловно, нужно продолжать проводить товарищеские матчи, оставаться активными. В сентябре сборная России сыграет с Киргизией, в будущем эту практику необходимо продолжать», — приводит слова Гришина RT.

Эксперт считает, что можно заняться омоложением состава, потому что в 2024 году игроки достигнут приличного футбольного возраста, и они могут быть неконкурентоспособными к 2026 году.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Киргизии состоится 24 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная киргизии Александр Гришин евро-2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
20 Сентября 2022 в 21:49
ай больше акцивных мацей.. ай асаблива с братом-ынам.. праигравшех в расход.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
20 Сентября 2022 в 21:35
А товарищи остались?...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
21:56 · Чемпионат мира 2022
Ловчев посоветовал Клоппу вспомнить 1945 год 2
21:55 · Чемпионат мира 2022
Юран: «Решение УЕФА не удивило»
21:28 · Чемпионат мира 2022
Гришин: Сборной России нужно продолжать проводить товарищеские матчи 2
21:16 · Чемпионат мира 2022
Гришин — об отстранении сборной России: «Думал, что ФИФА и УЕФА по-другому взглянут на эту проблему» 1
20:58 · Чемпионат мира 2022
Тарпищев: Мы ничего не можем сделать с отстранением сборной России от Евро-2024 1
20:55 · Чемпионат мира 2022
Ловчев уверен, что ещё года два как минимум Россия не сможет участвовать в международных турнирах
20:38 · Чемпионат мира 2022
Исполнительный комитет УЕФА подтвердил отстранение России от жеребьёвки Евро-2024, она состоится 9 октября
20:37 · Чемпионат мира 2022
​Карпин: Малкома и Клаудиньо не будет в сборной России
20:29 · Чемпионат мира 2022
​Карпин рассказал, в каком случае сборная России будет играть с клубами
20:20 · Чемпионат мира 2022
​Карпин прокомментировал возможный переход сборной России из Европы в Азию
20:14 · Турция
​Карпин высказался о Дзюбе
20:04 · Чемпионат мира 2022
​Карпин считает, что санкции УЕФА не должны влиять на мотивацию футболистов
19:57 · Чемпионат мира 2022
​Карпин пока не обсуждает новый контракт с РФС
19:50 · Чемпионат мира 2022
​Рианчо пожелал России скорейшего возвращения в мировой футбол
19:46 · Чемпионат мира 2022
​Реакция Карпина на отстранение сборной России от Евро-2024
Все новости
Рекомендуем