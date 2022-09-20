Тарпищев: Мы ничего не можем сделать с отстранением сборной России от Евро-2024

Глава российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев прокомментировал отстранение сборной России от участия в чемпионате Европы-2024.

«Решение о недопуске сборной на Евро-2024 и так было понятно. Конечно, очень плохо, но мы ничего не можем с этим сделать», — приводит слова Тарпищева Sport 24.

Эксперт заявил, что футболистам необходимо просто ждать, нужно усердно работать, когда-то Россию обязательно вернут.

Ранее сообщалось, что УЕФА принял решение отстранить сборную России от участия в отборочном раунде чемпионата Европы-2024, финальный турнир которого пройдет летом в 2024 году.