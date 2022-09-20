Ловчев уверен, что ещё года два как минимум Россия не сможет участвовать в международных турнирах

Как мы уже сообщали, сборную России официально «отцепили» от участия в квалификации к Евро-2024, и бывший футболист отечественной сборной Евгений Ловчев уверен в том, что ситуация сохранится еще как минимум на пару лет.

Ловчев считает, что это положение вещей сложилось из-за независимой геополитической позиции Москвы, и ситуация является неизбежной расплатой за желание поднять голову.

- Решение ожидаемое. Если бы участвовал кто‑то один — Инфантино или Чеферин, наверное, они проголосовали бы по‑другому. Но учитывая, как сейчас мир относится к гордой России, решение ожидаемое, - заявил Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».