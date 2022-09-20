Исполнительный комитет УЕФА подтвердил отстранение России от жеребьёвки Евро-2024, она состоится 9 октября

Исполнительный комитет УЕФА сегодня собрался в хорватском городке Хвар, где официально было подтверждено, что 53 национальные сборные будут разбиты в десять отборочных групп при квалификации к Чемпионату Европы 2024 года, но среди них не будет Российской Федерации.

Жеребьевка состоится 9 октября в немецком Франкфурте. Семь групп будут состоять из пяти команд, еще три - из шести. По две команды из каждой группы квалифицируются автоматически при условии занятия двух первых мест в группе, еще три будут отобраны в результате дополнительных матчей в марте 2024 года.

Из других решений - финал чемпионата Европы по футзалу в возрасте до 19 лет в сезоне 2022\2023 будет сыгран в хорватском городе Порец,