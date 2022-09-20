​Карпин: Малкома и Клаудиньо не будет в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на новость о том, что Малком и Клаудиньо, атакующие полузащитники питерского «Зенита», в обозримом будущем могут получить российское гражданство.

«Они не смогут выступать в сборной России. Я знаю, что это невозможно», - высказался Карпин в ходе общения с журналистами во вторник.

Отметим, что Малком и Клаудиньо были заиграны на олимпийскую сборную Бразилии.

Добавим, что сборная России под руководством Валерия Карпина в настоящий момент готовится к товарищескому матчу против Кыргызстана. Команды сыграют в субботу, 24 сентября, в Бишкеке.