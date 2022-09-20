​Карпин рассказал, в каком случае сборная России будет играть с клубами

В ближайшее время сборная России будет проводить только товарищеские матчи. При этом Российскому футбольному союзу в сложившейся ситуации непросто находить соперников для таких игр. Валерий Карпин, главный тренер российской сборной, не исключил, что команде придётся встречаться с клубами.

«Такое возможно, если с нами вообще никто из сборных не захочет играть», - высказался Карпин в общении с журналистами.

Карпин отметил, что организовать игры с клубами, возможно, будет даже проще.

Ближайший товарищеский матч сборная России проведёт в субботу, 24 сентября. Соперником команды Валерия Карпина будет Кыргызстан.