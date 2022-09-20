​Карпин прокомментировал возможный переход сборной России из Европы в Азию

Учитывая санкции УЕФА, всё активнее обсуждается возможность перехода сборной России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. Комментарий на этот счёт дал Валерий Карпин – рулевой российской национальной команды.

«Смотря когда. Через полгода, наверное, нет. Через два-три года, возможно, да. Но я надеюсь на скорейшее разрешение ситуации, в течение года», - рассказал Карпин журналистам.

Во вторник было объявлено о том, что сборная России не будет допущена к жеребьёвке отбора на Евро-2024, которая пройдёт в Германии 9 октября. Таким образом, российская национальная команда имеет туманные перспективы на ближайшие годы.