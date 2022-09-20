​Карпин подтвердил, что Россия сыграет с Ираном

В ноябре сборная России действительно проведёт товарищеский матч против Ирана. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин. По его словам, матч состоится 15 или 16 ноября в Тегеране или Дохе.

При этом Валерий Карпин выразил неуверенность в том, что матч России против Боснии и Герцеговины, который был анонсирован ранее, состоится. Как известно, некоторые игроки боснийской сборной и ряд местных футбольных функционеров выступили против встречи с россиянами, которая была запланирована на 19 ноября.

Ближайшую игру сборная России проведёт 24 сентября – против Кыргызстана.