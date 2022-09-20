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Чемпионат мира по футболу 2022

​Карпин считает, что санкции УЕФА не должны влиять на мотивацию футболистов

 
20 Сентября 2022 • 20:04 Комментировать

Как и можно было ожидать, сборная России не будет участвовать в процедуре жеребьёвки отбора на Евро-2024, то есть на следующем континентальном форуме команды не будет. Санкции УЕФА продолжают работать, и российской сборной придётся довольствоваться лишь товарищескими играми. По мнению главного тренера сборной России Валерия Карпина, этот факт не должен негативно влиять на мотивацию футболистов.

«Почему у игроков не должно быть мотивации? Сборная будет собираться и проводить товарищеские матчи. Это достаточная мотивация для футболистов», - сказал Карпин представителям СМИ после вторничной тренировки сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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