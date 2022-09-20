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Чемпионат мира по футболу 2022

​Карпин пока не обсуждает новый контракт с РФС

 
20 Сентября 2022 • 19:57 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после вторничной тренировки пообщался с журналистами. Среди прочего, специалист высказался о своём контракте с Российским футбольным союзом. По словам Карпина, он пока не обсуждает пролонгацию трудового соглашения.

«Переговоров нет. Хочу ли продолжать работать? Не знаю. Если будут переговоры – будем разговаривать», - сказал Карпин.

Действующий контракт связывает Валерия Карпина с РФС до конца 2022 календарного года.

Стоит напомнить, что сборная России не будет допущена к жеребьёвке отбора на чемпионат Европы 2024 года. Об этом было объявлено официально.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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