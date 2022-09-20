Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о недопуске сборной России к жеребьёвке Евро-2024.

«Нам остаётся играть такие товарищеские игры, как с Киргизией, и не участвовать во всех этих международных турнирах. А что нам собственно делать?

До 2024 года – это уже долго! Могут ли быть плюсы от этого? Нам остаётся только развивать футбол внутри России. У нас другого пути просто нет. Нам нужно все силы, все возможности бросить на развитие нашего российского футбола. Начать с детского футбола и так по вертикали», — сказал Кечинов.

Напомним, в начале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную и национальные команды от международных матчей. Таким образом, сборная России пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Жеребьёвка отборочного этапа состоится 9 октября во Франкфурте.