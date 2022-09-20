​Рианчо пожелал России скорейшего возвращения в мировой футбол

Испанский тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», дал комментарий по поводу санкций в отношении российского футбола.

Как и можно было ожидать, УЕФА не допустил Россию к отбору на Евро-2024 – решение об отстранении российских клубов и сборной продолжает действовать. Об этом во вторник было объявлено официально.

«Конечно, это ужасно для футбола и всего спорта. Я желаю, чтобы сборная России поскорее вернулась в европейский и мировой футбол», - высказался Рианчо, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Учитывая санкции, сборной России в ближайшие годы придётся проводить лишь товарищеские игры.