​Реакция Карпина на отстранение сборной России от Евро-2024

Сборная России не выступит на чемпионате Европы в 2024 году. Во вторник было официально объявлено о том, что российская национальная команда даже не будет участвовать в жеребьёвке отборочного цикла, которая пройдёт в Германии 9 октября.

После вторничной тренировки сборной России своими мыслями об отстранении команды от отбора поделился Валерий Карпин.

«А вы чего-то другого ожидали? Я надеялся, но не ожидал, что допустят. В этом решении нет неожиданности», - рассказал Карпин журналистам.

Учитывая ситуацию, в ближайшие несколько лет сборная России сможет проводить только товарищеские матчи.