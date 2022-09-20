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Чемпионат мира по футболу 2022

Баженов назвал последовательным решением об отстранении сборной России от жеребьевки отборочного раунда Евро-2024 эксклюзив

 
20 Сентября 2022 • 20:25 Комментировать

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об отстранении сборной России от жеребьевки отборочного раунда Евро-2024.

«Оно последовательное. Мне кажется, большинство, кто разбирается в футболе, понимали, что скорее всего, отстранят. Поэтому, для меня это неудивительно, совсем не сюрприз.

Жаль, что сборная не может играть с сильнейшими на Европе. Значит, нужно играть товарищеские матчи с другими командами, с теми, кто согласен. Для футболистов сборная – это основа. Люди туда стремятся, для некоторых это мечта. Возможно, игра в сборной – это консистенция того, ради чего спортсмены играют. Сборная России точно нужна, соответственно искать товарищеские матчи, с кем это возможно», — сказал Баженов.  

Напомним, чемпионат Европы 2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Жеребьёвка отборочного раунда состоится во Франкфурте 9 октября.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Никита Баженов евро-2024
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