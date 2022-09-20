​Левандовски будет играть на чемпионате мира с капитанской повязкой в цветах флага Украины

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски на чемпионате мира в Катаре будет играть с капитанской повязкой в цветах флага Украины. Об этом футболист сообщил в социальных сетях. Эту повязку Левандовски получил от известного в прошлом украинского игрока Андрея Шевченко.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре. Турнир был сдвинут на конец календарного года из-за климатических особенностей принимающей страны. Сборная Польши выступит в одной группе с национальными командами Мексики, Саудовской Аравии и Аргентины.

Добавим, что титул чемпиона мира в Катаре будет защищать сборная Франции.