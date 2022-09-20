​Украину и Беларусь разведут по разным группам в отборе на Евро-2024

Во вторник состоялось заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором была утверждена процедура жеребьёвки отбора на чемпионат Европы 2024 года.

Как уже было объявлено, сборная России не будет принимать участие в жеребьёвке, поскольку решение УЕФА о её отстранении продолжает действовать до дальнейшего уведомления. В документе с регламентом жеребьёвки на официальном сайте УЕФА можно увидеть список сборных, которые разведут по разным группам из-за политической ситуации. Список выглядит так:

Армения/Азербайджан;

Беларусь/Украина;

Гибралтар/Испания;

Косово/Босния и Герцеговина;

Косово/Cербия.