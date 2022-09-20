​Путин высказался о матче Россия – Босния и Герцеговина

19 ноября в Санкт-Петербурге должен состояться товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины. При этом боснийская федерация после анонса этой игры оказались под давлением. Даже некоторые футболисты сборной отказываются участвовать в матче против россиян.

Между тем, о матче высказался президент России Владимир Путин. Он сделал это в беседе с Милорадом Додиком - кандидатом в члены президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа.

«Спорт должен объединять, а не разъединять людей, поэтому надеюсь, что спортивное мероприятие, в том числе и то, о котором вы сказали, состоится, сыграет свою роль в развитии спорта и человеческих отношений», - сказал Путин, чьи слова приводит «РИА Новости».

Стоит добавить, что сборная России 9 октября не будет участвовать в жеребьёвке отбора на Евро-2024. Об этом уже было объявлено официально.