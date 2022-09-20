​Нигматуллин: «Это трагедия для российского футбола»

Известный в прошлом российский голкипер Руслан Нигматуллин высказался о том, что санкции УЕФА и ФИФА продолжают работать. Во вторник было объявлено о том, что сборная России не будет участвовать в жеребьёвке отбора на чемпионат Европы - 2024.

«Это печально, грустно. Но нас забанили везде, ожиданиям неоткуда было взяться. Это трагедия для российского футбола», - высказался Нигматуллин, чьи слова приводит sport24.

Нигматуллин отметил, что ему жаль нынешнее поколение футболистов, поскольку они не могут показать себя на международной арене.

Жеребьёвка отборочного цикла Евро-2024 пройдёт в Германии 9 октября.