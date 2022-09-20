​Камоцци: «Сборная России отброшена назад на десятилетие»

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», отреагировал на новость о том, что сборная России не будет участвовать в жеребьёвке отбора на ближайший чемпионат Европы.

«Это трагедия для целого поколения талантливых игроков. Сборная России отброшена назад на десятилетие», - высказался Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Жеребьёвка отборочного цикла на чемпионат Европы 2024 года пройдёт 9 октября. Континентальный футбольный форум через два года примет Германия.

Напомним, что российские клубы и сборная были отстранены от турниров УЕФА и ФИФА ещё в последний день зимы.