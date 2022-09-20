​Канчельскис: «Думаю, сборную России и от чемпионата мира - 2026 отстранят»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу того, что сборная России не будет допущена к жеребьёвке отбора на Евро-2024. Об этом официально объявил Российский футбольный союз, сославшись на решение, которое УЕФА принял ещё на стыке зимы и весны. Как известно, сборная России и российские клубы были отстранены от официальных турниров до дальнейшего уведомления.

«А что вы ожидали? Думаю, нас и от ЧМ-2026 отстранят. Всё это печально, но сейчас ничего не поделаешь. Мы заложники ситуации», - высказался Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Учитывая ситуацию, в ближайшие годы сборная России сможет проводить только товарищеские игры.