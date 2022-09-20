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Чемпионат мира по футболу 2022

​РФС подтвердил, что сборную России не допустят к жеребьёвке отбора на Евро-2024 молния

 
20 Сентября 2022 • 17:04 Комментировать (2)

Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила, что сборная России не будет допущена к жеребьёвке отборочного цикла на Евро-2024, которая пройдёт уже 9 октября.

РФС ссылается на решение УЕФА от конца февраля, в котором было объявлено об отстранении российских клубов и сборной от турниров до дальнейшего уведомления. РФС подавал апелляцию на это решение, но она была отклонена летом.

РФС отмечает, что ждёт полного текста решения CAS об отклонении апелляции. После этого будут приниматься решения по следующим шагам.

В сложившейся ситуации сборной России сложно рассчитывать на возвращение официальных игр в ближайшие два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС УЕФА
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Комментарии (2)
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ингерман
20 Сентября 2022 в 17:25
ай начхац.. надыть проста приехац и вежлива приняц увчастиё в жыребьевки.. а хто будец супратив тово сделац - за.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
20 Сентября 2022 в 17:13
В Бишкек... Там теперь ваша жеребьевка... На жеребцах...
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