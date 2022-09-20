Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила, что сборная России не будет допущена к жеребьёвке отборочного цикла на Евро-2024, которая пройдёт уже 9 октября.

РФС ссылается на решение УЕФА от конца февраля, в котором было объявлено об отстранении российских клубов и сборной от турниров до дальнейшего уведомления. РФС подавал апелляцию на это решение, но она была отклонена летом.

РФС отмечает, что ждёт полного текста решения CAS об отклонении апелляции. После этого будут приниматься решения по следующим шагам.

В сложившейся ситуации сборной России сложно рассчитывать на возвращение официальных игр в ближайшие два года.