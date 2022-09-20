​Губерниев – о сборной России: «Давайте будем реалистами, нас не допустят на Евро-2024»

Ожидается, что на вторничном заседании исполнительного комитета УЕФА будет принято решение по сборной России. Речь идёт о том, будет ли команда допущена к отбору на Евро-2024, жеребьёвка которого пройдёт уже довольно скоро – 9 октября.

По поводу ситуации высказался известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он не верит в положительное для сборной России решение УЕФА.

«А что? Кто-то верит, что нас допустят до отбора на футбольный Евро-24? Давайте будем реалистами, нас не допустят!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что российский футбол оказался под санкциями УЕФА и ФИФА ещё в конце зимы.