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Чемпионат мира по футболу 2022

​В УЕФА отреагировали на возможное отстранение сборной России от отбора на Евро-2024

 
20 Сентября 2022 • 16:28 Комментировать (1)

Сборная России может лишиться возможности выступить на чемпионате Европы – команду могут не допустить даже к жеребьёвке отборочного цикла. В УЕФА дали комментарий на этот счёт по запросу sport24.

Союз отделался стандартной отсылкой на решение, принятое ещё в последний день зимы, согласно которому российские клубы и сборная отстранены от турниров УЕФА до дальнейшего уведомления.

Ответ УЕФА не даёт конкретного ответа на вопрос о возможности участия сборной России в отборе на Евро-2024, поскольку сегодня, 20 сентября, состоится заседание исполкома УЕФА. На нём ожидается решение по сборной России.

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Комментарии (1)
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ингерман
20 Сентября 2022 в 17:10
ай да пофег на ентац хфуцболе.. англечанка ж нагадела предумаф его..
я ж давненька так ховорил пора возраждац наше исконнае - гарадки! битай да па роже! А-ха-ха-ха! )))
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