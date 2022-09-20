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Чемпионат мира по футболу 2022

​Колосков: «А я говорю, что Россия будет на жеребьёвке отбора на Евро-2024»

 
20 Сентября 2022 • 15:28 Комментировать

Согласно данным президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, сборная России не будет допущена к отборочному циклу на чемпионат Европы 2024 года. Комментарий на этот счёт дал Вячеслав Колосков, который в своё время входил в состав исполнительного комитета УЕФА.

«А я говорю, что наша сборная будет на этом событии! Если кто-то по мелкому что-то сказал, это не значит, что надо сразу подхватывать», - высказался Колосков для Metaratings. Он призывает ориентироваться только на информацию непосредственно из УЕФА.

Жеребьёвка отбора на чемпионат Европы 2024 года пройдёт 9 октября в Германии.

Напомним, что на стыке зимы и весны текущего года российский футбол оказался под санкциями УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков
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