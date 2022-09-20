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Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная России подтвердила отъезд Захаряна

 
20 Сентября 2022 • 14:42 Комментировать

Информация об отъезде полузащитника Арсена Захаряна из лагеря сборной России нашла подтверждение. Пресс-служба национальной команды сообщила, что 19-летний футболист был отправлен в расположение «Динамо», где он и будет восстанавливаться после сильного ушиба, полученного в последнем матче Премьер-лиги против «Зенита».

«Тренерским и медицинским штабами сборной команды принято решение не рисковать здоровьем футболиста», - говорится в сообщении.

В настоящий момент сборная России проводит сбор в Новогорске. На днях команда Валерия Карпина отправится на товарищеский матч против Кыргызстана. Он запланирован на субботу, 24 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Арсен Захарян
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