Появилась информация о трансляциях матчей чемпионата мира в России

В ноябре-декабре в Катаре пройдёт чемпионат мира по футболу. В России смотреть матчи можно будет на «Матч ТВ», Первом канале и ВГТРК. Прямые трансляции будут распределены поровну. Об этом рассказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что сборная России на чемпионате мира выступать не будет. Команду Валерия Карпина отстранили от участия в стыковых играх за билет на мундиаль из-за санкций УЕФА и ФИФА.

В Катаре трофей чемпионата мира будет защищать сборная Франции. В 2018 году французы в финале обыграли Хорватию.